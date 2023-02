Reihe von Sichtungen: Jetzt bereitet sich auch China auf den Abschuss eines UFO's vor

Nur gut einen Tag nach dem Abschuss eines rätselhaften Flugobjekts über den USA ist am Freitag in Kanada ein zweites Objekt vom Himmel geholt worden. Das Flugobjekt über dem Norden Kanadas sei von einem US-Kampfjet abgeschossen worden , teilte der kanadische Premier Justin Trudeau am Samstag mit. «Ich habe den Abschuss eines nicht identifizierten Objekts angeordnet, das den kanadischen Luftraum verletzt hat», schrieb er auf Twitter.

Das US-Militär hatte am 4. Februar einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon abgeschossen. Fernsehbilder zeigten eine kleine Explosion, anschließend fiel der Ballon in Richtung Wasser. US-Militärflugzeuge flogen in der Nähe. Zuvor hatte die US-Bundesluftfahrtbehörde FAA vorübergehend den Luftraum über der Küste der beiden Carolinas gesperrt. Die Küstenwache wies Schiffe an, die Gegend umgehend zu verlassen. Als Grund wurden US-Militäroperationen genannt, «die eine bedeutende Gefahr darstellen».