Verrückter Plan : Jetzt dreht Real Life Ken komplett durch

Sein Ziel hat er längst erreicht: Rodrigo Alves sieht Barbies Freund Ken (seiner Meinung nach) zum Verwechseln ähnlich. Zufrieden ist der Brasilianer aber immer noch nicht.

Der Brasilianer ließ sich nicht beirren – nicht von englischen Ärzten, die sich irgendwann weigerten, weiter an ihm herumzuschnippeln. Alves jettete kurzerhand nach Kolumbien oder in den Iran und legte sich einfach dort unters Messer.

Nicht einmal sein Körper war ihm Warnsignal genug: Als dieser begann, seine Nase abzustoßen, schrieb Alves auf Instagram: «Shit happens. Ich muss jetzt einfach stark sein.» Und weiter: «Ich weiß, ihr denkt, ich sei verrückt. Aber ich habe einfach Mut und weiß, was ich will. So einfach ist das.» Natürlich folgte eine weitere Nasen-OP.