Las Vegas : Jetzt dürfen auch Schwule und Lesben Ja sagen

In der Entertainment-Metropole läuten neuerdings auch für gleichgeschlechtliche Paare die Hochzeitsglocken. Die Tourismusbranche freuts.

100.000 Zeremonien verzeichnet die Wedding-Hochburg Las Vegas im Jahr. Hier können Paare sogar in der Drive-in-Kapelle heiraten – oder mit einem Elvis-Imitator als Trauzeuge. Ausgeschlossen waren davon bislang homosexuelle Paare. Das hat nun ein Ende: Seit vergangener Woche ist im Bundesstaat Nevada die gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt. «Dies ist ein historischer Tag für Las Vegas und den Staat Nevada. Als Wedding Capital of the World und eines der begehrtesten Reiseziele für Homo- und Bisexuelle sowie für Transsexuelle lädt Las Vegas alle gleichgeschlechtlichen Paare dazu ein, sich hier das Jawort zu geben», heißt es im offiziellen Statement der Stadt, die sich von der Gesetzesänderung noch mehr Hochzeitstouristen erhofft.