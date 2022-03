Razzia in Deutschland – Jetzt geht's den Hells Angels an die Kutte

Die «Hells Angels» mit dem Emblem des geflügelten Totenkopfes gelten als mitgliederstärkster Rockerclub weltweit. Sie waren in der Vergangenheit in Deutschland immer wieder wegen Verbrechen, brutaler Konkurrenzkämpfe gegen rivalisierende Gruppen oder wegen Verboten ihrer Chapter in die Schlagzeilen geraten. Auch in der Grenzregion Saar-Lor-Lux gerät der Rockerclub immer wieder in die Schlagzeilen.