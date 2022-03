«Mein Papst» : Jetzt gibts auch noch ein Papst-Heftchen

Vor wenigen Tagen erst sagte der Papst, dass er den Hype um seine Person ablehnt. Jetzt erscheint eine Illustrierte, in der es nur um ihn geht. Verlegerin ist Berlusconis Tochter.

Franziskus freuts gar nicht

Der Papst wird an dieser neuen Illustrierten nicht viel Freude haben: Am gleichen Tag, an dem die erste Ausgabe erschien, sagte er in einem Interview mit der Tageszeitung «Corriere della Sera», dass er den Hype um seine Person nicht möge. Ihn gar als Superhelden darzustellen, empfindet er als «beleidigend».