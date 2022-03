Trauminsel : Jetzt hast du Phuket ganz für dich

Wir haben Phuket besucht und berichten, wie es der thailändischen Insel während der Pandemie ergangen ist und weshalb sich im Moment eine Reise ganz besonders lohnt.

Versteckte Buchten und abgelegene Inseln lassen sich in Thailand am besten mit dem Boot erkunden.

Türkis schimmerndes Wasser, eine exzellente Küche sowie die weltbekannte Gastfreundschaft machen Thailand zu einem der beliebtesten Ferienziele weltweit. Eine besonders beliebte Feriendestination ist Phuket. Die größte Insel Thailands besticht durch 18 Traumstrände, einer immergrünen Vegetation sowie einer sehr guten Infrastruktur. Während vor 40 Jahren die Hälfte der Insel noch mit Reisfeldern bedeckt war, beherrscht in der heutigen Zeit der Tourismus das Leben vor Ort.

Phuket lebt vom Tourismus

Doch Thailand musste schon einige Krisen überstehen. Dazu gehören die Sars-Pandemie anfangs der 2000er-Jahre und der Tsunami im Jahr 2004, von welchem auch Phuket schwer betroffen war. Die Covid-19-Pandemie hat das Land und seine Feriendestinationen erneut vor besonders schwere Herausforderungen gestellt. In Phuket verdienen 80 Prozent der rund 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner ihr Geld in der Tourismusbranche. Dazu kommen nochmals so viele Gastarbeitende aus anderen thailändischen Provinzen, welche während der Pandemie alle zurückkehren und sich eine andere Arbeit suchen mussten. Auch Noi, die uns begleitet hat, konnte ihrer Arbeit als Reiseführerin nicht mehr nachgehen.