Vor einem Jahr gestorben: Jetzt ist die Todesursache von Hollywood-Star Ray Liotta bekannt

Am 26. Mai 2022 wurde die Leiche des 67-jährigen Ray Liotta in einem Hotel in der Dominikanischen Republik gefunden, wo er gerade den Film «Dangerous Waters» drehte. Die Rettungskräfte versuchten, ihn wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg. Der Schauspieler war im Schlaf gestorben.

Fast ein Jahr nach Liottas Tod konnte das Promi-Portal TMZ jetzt den Bericht der Ärzte einsehen. Ray Liotta erlag demnach einem akuten Herzversagen und einem Lungenödem. Er litt außerdem an Atherosklerose, was eine Verengung der Arterien bedeutet, wie die «Daily Mail» berichtet.

Tod kam «völlig überraschend»

Narbige Haut, stechende Augen: Ray Liotta hatte das passende Gesicht für Hollywoods Bösewicht-Rollen. Brillant verkörperte er den Mafioso Henry Hill in dem Gangsterfilm «Goodfellas» (1990) von Star-Regisseur Martin Scorsese. Der Tod des Stars kam «völlig überraschend», wie Sprecherin Jennifer Allen damals angab. Er hinterließ seine 20 Jahre jüngere Ehefrau Jacy Nittolo sowie Tochter Karsen Liotta, die heute 24 Jahre alt ist.

Mit dem Mafia-Epos «Goodfellas» (1990) von Regisseur Martin Scorsese schrieb Liotta dann Filmgeschichte. Robert de Niro spielte den Gangsterboss, nicht aber die Hauptrolle. Die ging an Liotta als der Mafioso Henry Hill, der im italienischen Viertel New Yorks aufwächst und über kleine Jobs und erste Verbrechen in der Mafia-Hierarchie aufsteigt. In den Thriller «Cop Land» von Regisseur James Mangold stand Liotta erneut mit De Niro vor der Kamera.

Mit Kevin Costner drehte er «Feld der Träume», mit Harrison Ford das Einwandererdrama «Crossing Over», mit Brad Pitt den Krimi «Killing Them Softly», mit Ryan Gosling das Drama «The Place Beyond the Pines». Zudem war er in dem Mafia-Streifen «The Many Saints of Newark» zu sehen. Der Gangsterfilm erzählte die Vorgeschichte der TV-Serie «Die Sopranos».