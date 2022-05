Verein bestätigt : Jetzt ist es fix – Erling Haaland wechselt vom BVB zu Manchester City

Das Rätselraten um Erling Haaland hat ein Ende. Von der kommenden Saison an soll der 21 Jahre alte Norweger für Manchester City auf Torjagd gehen.

1 / 3 Offiziell: Braut Erling Haaland wechselt von Borussia Dortmund zu Manchester City. Getty Images Die Citizens ziehen wohl die Austiegsklausel des Mega-Talents. AFP Mit den Dortmundern holte er sich den DFB-Pokal. AFP

Der erste Mega-Transfer des Sommers ist bereits vor dem Öffnen des Transferfensters Tatsache: Der norwegische Superstürmer Braut Erling Haaland wechselt von Borussia Dortmund zu Manchester City. Dies bestätigte Manchester City und der BVB in ihren Mitteilungen. City schrieb, dass man «eine grundsätzliche Einigung mit Borussia Dortmund über den Transfer von Erling Haaland per 1. Juli 2022» habe erreichen können. Bereits am Montag ließen englische Medien verlauten, dass der Deal unmittelbar vor Abschluss stehen würde.

Einzelne Details noch zu klären

Einzelne vertragliche Details seien noch zu klären, bestätigte Zahlen gibt es zurzeit noch keine. Bisher bekannt: Die «Citizens» haben für Haaland demnach die fix verankerte Ausstiegsklausel in seinem Vertrag in Dortmund über rund 7 Millionen Euro gezogen.

Der Wechsel hatte sich seit Wochen und Monaten angebahnt, war aber durch die schwere Erkrankung Raiolas verzögert worden. Der Berater war am 30. April im Alter von nur 54 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hatte am vergangenen Wochenende bereits angekündigt, dass eine Entscheidung in der Causa Haaland bevorstehe.

Verdienen soll der 21-Jährige in Manchester gut 700.000 Euro pro Woche (!). Im Gegenzug zu Haaland soll Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg nach Dortmund wechseln. «Ich gehe davon aus, dass wir mit Karim in dieser Woche weiterkommen», sagte Kehl zu dieser Personalie.

Auch Real und ManUnited waren interessiert

Auch Haaland war Anfang 2020 aus Salzburg gekommen und hatte 20 Millionen Euro gekostet. Das Kraftpaket hatte sich von Anfang an als Transfercoup für die Dortmunder erwiesen. In bislang 87 Pflichtspielen für den BVB erzielte er 85 Tore. Der inzwischen von vielen internationalen Topclubs umworbene Torjäger hatte beim BVB zwar noch einen Vertrag bis 2024, kann den Revierclub aber mit einer Ausstiegsklausel in diesem Sommer verlassen.

Lange Zeit war auch Real Madrid ein Kandidat, auch über einen Wechsel zu Manchester United, oder zum FC Barcelona war spekuliert worden. Für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München war der Transfer nicht machbar. «Das sind finanzielle Dimensionen, die sind außerhalb unserer Vorstellung», hatte Vorstandschef Oliver Kahn jüngst gesagt.