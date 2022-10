Energiekrise : Jetzt ist Schieben angesagt – Frankreich geht der Sprit aus

Zwei Wochen dauern die Streiks an sechs der sieben französischen Ölraffinerien nun schon an. Angesichts der riesigen Gewinne, die die Ölkonzerne derzeit einfahren, fordern die Mitarbeiter zehn Prozent mehr Gehalt. Die Regierung will die Streikenden nun zum Arbeiten zwingen, was bisher aber nicht gelungen ist.