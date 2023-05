«Letzte Generation»: Jetzt kleben sie sich an Autoreifen fest – Aktivisten sorgen in Berlin für Chaos

In den nächsten Wochen werde sich der Protest erneut auf die Hauptstadt konzentrieren, so die Letzte Generation.

In Berlin kleben sich Klimaaktivisten an Autoreifen.

In der deutschen Hauptstadt Berlin kommt es am Montag nach einer einwöchigen Unterbrechung erneut zu Autobahnblockaden durch Mitglieder der Letzten Generation. Mitten im Morgenverkehr kleben sich die umstrittenen Aktivistinnen und Aktivisten an zwölf Stellen stadteinwärts und sorgen so für ein Verkehrschaos.



«Unter anderem auf dem Hohenzollerndamm kommt dabei auch ein Sand-Kleber-Gemisch zum Einsatz, welcher das Lösen der festgeklebten Hände vom Straßenbelag erschwert. Zwei Personen haben sich an den Reifen des eigenen Mietwagens festgeklebt, mit dem zuvor der Verkehr ausgebremst wurde», schreibt die Letzte Generation.