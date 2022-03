Online-Handel : Jetzt knöpft sich Amazon die Mode-Branche vor

Nach der Revolutionierung des Online-Handels und dem Einstieg in das Streaming-Business will Amazon nun das Prêt-à-Porter-Geschäft aufmischen.

So strahlt der Konzern seit Anfang März seine erste Live-Sendung überhaupt aus. Die 30-minütige Sendung «Style Code Live» wird täglich frei zugänglich im Netz gezeigt und dreht sich mit drei in den USA bekannten Moderatoren rund um das Thema Mode.

Darüber hinaus hat Amazon die Produktion und die Ausstrahlung von «The Fashion Fund» übernommen, einer Sendung, in der junge Modemacher mit ihren Kollektionen gegeneinander antreten. Die Serie wird von der amerikanischen Mode-Gewerkschaft CFDA unterstützt, die auch die wichtige Modewoche Fashion Week in New York organisiert. Zudem sponsert Amazon als wichtigster Partner die noch ganz junge Männer-Modewoche in New York.