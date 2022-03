Corona-Pandemie : «Jetzt können wir wieder unsere Freiheit genießen»

LUXEMBURG – Für viele ist die anstehende Lockerung der Maßnahmen eine Befreiung. Auf die Maske verzichten, wollen aber längst nicht alle.

In Luxemburg fällt die Maskenpflicht größtenteils weg. Nur noch in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie im öffentlichen Personennahverkehr bleibt sie bestehen.

Höchstwahrscheinlich lockert Luxemburg am heutigen Freitag seine Corona-Maßnahmen. Auf den Schritt mussten die Menschen lange warten. «Ich bin wirklich froh, dass ich die Maske nur noch in den seltensten Fällen anziehen muss», sagt die 39-jährige Linda. «Endlich kann man wieder richtig atmen und die Gesichter der anderen sehen», fügt die Verkäuferin hinzu. Mit dem neuen Covid-Gesetz, über das am Freitag abgestimmt wird, fällt die Maskenpflicht größtenteils weg. Nur noch in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen sowie im öffentlichen Personennahverkehr bleibt sie bestehen. Ebenso entfällt die 3G-Regel am Arbeitsplatz.