Fünf neue Modelle: Jetzt kommen die günstigen Mini-Stromer für die Stadt

In den nächsten Jahren wird das Angebot an günstigen Elektroflitzern für die Stadt um einige Modelle größer werden.

Das Segment der kleinen E-Autos bekommt Zuwachs: Bis Mitte des Jahrzehnts soll das Angebot an günstigen City-Stromern wachsen und an Attraktivität zulegen. Hier sind fünf angekündigte Neuheiten, die die großen, schweren und teuren E-Autos von heute vergessen machen sollen.

Fiat Panda (2024)

Fiat hat mit dem 500e bereits einen Elektro-Winzling im Programm, bald soll der elektrische Panda das Angebot erweitern. Der Name ist noch Spekulation – ob der kleine Stromer der italienischen Stellantis-Tochter tatsächlich so heißen wird, ist noch offen. Optisch und von der Preispositionierung dürfte der Kleinwagenklassiker aber durchaus als Vorbild dienen, wie die Studie Centodieci zeigt. Die Technik nimmt sich der Fiat aus dem Konzernregal – und zwar aus den gleichen Fächern, aus denen sich auch die etablierten Geschwister Opel Corsa-e und Peugeot e-208 bedienen. In Sachen Reichweite bedeutet das Werte im mittleren 300-Kilometer-Bereich. Preislich wird der Neue wohl unterhalb der beiden im Konzernverbund höher positionierten Marken bleiben.