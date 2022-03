Neue Flirt-App : Jetzt kommt Tinder für Teenies

Yellow heißt eine neue App, die Flirt-Interessierte verbindet – und auf Snapchat zusammenführt. Doch Experten und Polizei warnen, dass Pädophile so einfach junge Opfer finden.

Sie wird als Tinder für Teenager bezeichnet und boomt in den USA: Die App heißt Yellow, hat schon mehrere Millionen Nutzer und verbindet Interessierte auf Snapchat. Wie auf Tinder kann man auf Yellow durch Rechts-Wischen neue Freunde finden. Wenn beide nach rechts wischen, verbindet die App die zwei Flirtwilligen miteinander. Einloggen kann man sich mit seinem Snapchat-Profil – und Yellow stellt auch die Verbindung dorthin her.

In den englischsprachigen Ländern hat der Boom der App bereits Polizei und Sicherheitsverantwortliche von Schulen auf den Plan gerufen. Sie warnen, dass hauptsächlich Teenager die App nutzten, aber keine Altersüberprüfung stattfinde. So könnten Pädophile ganz einfach Opfer in ihrer Nähe finden. Denn Yellow greift auf die Ortung des Handys zu und zeigt den Wohnort prominent unter dem Profilbild. Auch bei der Auswahl zeigt die App Flirtwillige in der Nähe. Und: Gibt man bei der Erstellung des Profils an, unter 17 Jahre alt zu sein, verbindet die App einen ausschließlich mit Minderjährigen – eigentlich mit dem Ziel, sie vor älteren Nutzern zu schützen.