Appetit-Anreger : Jetzt macht auch noch Kohlensäure dick

Dickmacher gibt es in unserem Alltag jede Menge. Eine Studie liefert einen neuen Verdächtigen: Kohlensäure. Wie kann das sein?

Zucker, Kohlehydrate, Fett – je nach Theorie gilt eines dieser drei als größter Dickmacher überhaupt. Doch offenbar gibt es noch einen vierten Kandidaten, dessen Konsum für ein Plus auf unseren Hüften sorgt: Kohlensäure.

Das berichten Forscher der Universität Birzeit im Westjordanland im «Obesity Research and Clinical Practice Journal» . Für sie ist der Zusammenhang zwischen den Bläschen und der Gewichtszunahme gegeben.

Ein Getränk und so viel essen, wie man will

Für die Studie teilten die Forscher um Biochemiker Johnny Stiban männliche, miteinander verwandte Ratten in vier Gruppen auf: Die eine bekam Leitungswasser serviert, die anderen entweder ein Süssgetränk mit oder ohne Kohlensäure beziehungsweise eine Diät-Limonade mit Sprudel und Süßstoffen. Essen durfte dabei jedes Tier, was und so viel es wollte.