Luxemburg: Jetzt müssen Raucher tiefer in die Tasche greifen

Wie effektiv Maßnahme ist, bleibt angesichts der immer noch markant ausfallenden Preisunterschiede für Zigaretten und Co. zwischen dem Großherzogtum und seinen Nachbarländern abzuwarten. So kosten 50 Gramm Tabak hierzulande 7,10 Euro weniger als in Belgien und ganze 17,77 Euro weniger als in Frankreich. Für eine Zigarettenschachtel mit 20 Zigaretten muss man beim französischen Nachbarn 10,30 Euro berappen – also mehr als doppelt so viel wie in Luxemburg. Zu Deutschland fallen die Unterschiede weniger drastisch aus. Der grenzüberschreitende Einkauf von Tabakwaren dürfte also noch lange nicht aufhören.