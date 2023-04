Luxemburg: «Die meisten wussten nicht, wen sie wählen sollen»

«Generell haben sich die ausländischen Einwohner Luxemburgs dafür aufgeschlossen gezeigt, am 11. Juni wählen zu gehen. Einige haben sich vor meinen Augen in die Listen eingetragen», berichtet Claire Geier. In den vergangenen Monaten war es Aufgabe der gebürtigen Französin und der anderen vom Centre d'étude et de formation interculturelles et sociales (Cefis) geschulten Multiplikatoren, so viele ausländische Einwohner wie möglich davon zu überzeugen, sich vor dem gestrigen Stichtag in die Wählerverzeichnisse einzutragen zu lassen. Wie viele genau diesen Schritt gegangen sind, wird die Integrationsministerin am Dienstag bekanntgeben. Bis zum 30. März waren jedoch erst 16,1 Prozent der ausländischen Einwohner registriert.