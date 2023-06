Sicherheitslücken: Jetzt musst du handeln – Apple bringt Notfall-Update für iPhone und iPad

Lücke in Microsoft Office

IT-Forschende haben auch eine schwerwiegende Sicherheitslücke in Microsoft Office entdeckt. Über die Schwachstelle lassen sich vermeintlich geschützte Dokumente verändern. Dies trotzt digitaler Signatur. Insgesamt hat das Team von Sicherheitsforschenden fünf Angriffsmöglichkeiten herausgefunden. Zwar wurde ein Teil der Lücken behoben. Doch in der häufig in Firmen eingesetzten Version des Office-Pakets sind die Lücken weiterhin vorhanden, erklärt Simon Rohlmann von der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Mainz.