Zehn Jahre nach Verschwinden : Jetzt packt Maddie McCanns Nanny aus

Als Madeleine McCann 2007 aus einer Ferienwohnung in Portugal verschwindet, begleitet ihre Nanny die Eltern. Jetzt spricht sie erstmals über die bangen Stunden.

Eine wichtige Zeugin im Fall Madeleine McCann bricht endlich ihr Schweigen. Das Kindermädchen, das das Mädchen kurz vor seinem Verschwinden am 3. Mai 2007 betreut hatte, berichtet im Interview mit der britischen Zeitung «Daily Mirror» von der Verzweiflung der Eltern an jenem Abend – und erhebt schwere Vorwürfe gegen die portugiesische Polizei.

Die Nanny, die namentlich nicht genannt wird, arbeitete in der Ferienanlage an der Algarve und passte auf Maddie gelegentlich auf. Als sie hörte, dass ein Kind verschwunden sei, habe sie zuerst nicht gedacht, dass es Madeleine sei. Sie sei zur Wohnung der McCanns hinübergelaufen. «Kate McCann lief hin und her. Ihr war gerade das Allerschlimmste passiert. Sie weinte, war fast wie in einem katatonischen Zustand», so die Nanny.