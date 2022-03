Russland-Affäre : Jetzt schlagen die Republikaner zurück

Der FBI-Vize kündigt, die Republikaner veröffentlichen brisante Notizen: Rund um die Russland-Ermittlungen gehts drunter und drüber. Die wichtigsten Antworten.

Schon über acht Monate lang forscht Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre. In den letzten Tagen überschlugen sich die Ereignisse, und es ist schwer, den Überblick zu behalten. 20 Minuten liefert die wichtigsten Antworten.

Wie ist der aktuelle Stand?

Seit Anfang Woche sind gleich mehrere Dinge passiert:

• Die Republikaner im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses stimmten am Montag für die Veröffentlichung einer vertraulichen, von ihnen verfassten Aktennotiz. Darin sollen sie einen brisanten Verdacht äußern: Ein von Hillary Clintons Wahlkampfteam in Auftrag gegebenes Dossier mit Infos über Donald Trump sei von den Geheimdiensten genutzt worden, um eine gerichtliche Erlaubnis zur Abhörung von Personen im Trump-Lager zu erhalten. Die Demokraten werfen ihren Gegnern vor, von der Untersuchung der Russland-Kontakte des Trump-Wahlkampfteams durch Mueller ablenken zu wollen. Der US-Präsident muss die Veröffentlichung nun noch absegnen.

• FBI-Vize Andrew McCabe trat am Montag mit sofortiger Wirkung zurück. Er war für die Ermittlungen in der E-Mail-Affäre um Hillary Clinton zuständig, die aber zu keiner Strafverfolgung führten. McCabe stand unter konstanter Kritik von Donald Trump, weil seine Frau als politische Kandidatin in Virginia 700.000 Dollar von einem Getreuen Clintons erhalten hatte. Trump dementierte aber, etwas mit McCabes Abgang zu tun zu haben.

Außerdem sorgte die New York Times mit einem Artikel für Aufsehen, wonach Trump im letzten Sommer Mueller entlassen wollte. Der US-Präsident bezeichnete den Bericht am WEF in Davos als Fake News.

Was bedeuten die neusten Entwicklungen?

Um was geht es eigentlich?

Während des Wahlkampfs und nach der Präsidentenwahl wurde der Verdacht erhoben, die russische Regierung habe zur Wahl Trumps beigetragen. Demokraten machten Trumps Team den Vorwurf, Kontakte zu Vertretern Moskaus gepflegt und sich mit ihnen abgesprochen zu haben. Sonderermittler Mueller soll diesen Behauptungen nachgehen. Außerdem untersucht er, ob Trump versucht hat, die Ermittlungen zu behindern.

Die Ermittler

• Ex-FBI-Direktor Robert Mueller: Er wurde im Mai 2017 vom stellvertretenden Justizminister Rod Rosenstein als Sonderermittler ernannt, nachdem Trump den FBI-Direktor James Comey entlassen hatte. Er genießt in seiner Rolle weitreichende Kompetenzen: Weder in die Hierarchie des Justizministeriums noch des Weißen Hauses eingebunden, darf er sogar als geheim eingestufte Dokumente einsehen.

• Außerdem ermitteln mehrere Ausschüsse des US-Kongresses in der Sache, teilweise mit verschiedenen Schwerpunkten.

Wer musste alles schon antraben?

Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, Justizminister Jeff Sessions, Trumps Ex-Wahlkampfberater Paul Manafort, Ex-CIA-Chef John Brennan, Ex-FBI-Chef James Comey und Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn sind die wichtigsten Personen, die bisher von Mueller oder vor Ausschüssen einvernommen wurden. Einige belasten Trump mit brisanten Aussagen oder haben sich verschiedener Delikte schuldig gesprochen.

Wer muss noch?

Ex-Chefstratege Steve Bannon wird am Mittwoch von Mueller befragt. Laut Medienberichten will der Sonderermittler in den nächsten Wochen auch Donald Trump selbst interviewen. Der Präsident zeigte sich offen dafür und sagte an einer Pressekonferenz im Weißen Haus, er freue sich darauf. Es ist allerdings anzunehmen, dass Trumps Anwälte ihren Mandanten davon abbringen wollen, sich von Mueller ins Kreuzverhör

nehmen zu lassen.