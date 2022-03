In Shanghai : Jetzt sind es bereits 6000 tote Schweine

Die Zahl der toten Schweine, die aus dem Huangpu-Fluss in Shanghai gefischt wurden, ist inzwischen auf rund 6000 gestiegen. Noch immer ist unklar, woher die Kadaver stammen.

Nach dem grausligen Fund von 1200 Schweineleichen im Huangpu-Fluss in der größten Stadt Chinas am Montag sind mittlerweile noch mehr tote Tiere aufgetaucht: Aus Shanghais wichtigstem Fluss sind inzwischen fast 6000 tote Schweine gefischt worden. Innerhalb von zwei Tagen habe sich die Zahl der Tierkadaver verdoppelt, teilte die Stadtverwaltung am Dienstagabend mit.