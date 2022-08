Accessoire-trend: Jetzt sind schnelle Sonnenbrillen gefragt

Eigentlich sind sie der Inbegriff von hässlich und uncool. Diese sportlichen Sonnenbrillen, die die meisten wohl aus dem Ausflug ins Grüne kennen, wenn Radfahrerinnen und Radfahrer in engen Hosen und schnittigen Brillen an einem vorbeiflitzen.

Schnelle Brillen sind oft leicht gebogen und sitzen aerodynamisch am Kopf der Trägerin oder des Trägers. Oft kommen sie mit getönten Scheiben daher.

Ein Hit auf Tiktok

Daher kommen schnelle Brillen

Wieso genau jetzt plötzlich alle zu Sportsonnenbrillen «schnelle Brille» sagen, lässt sich nicht genau festmachen. Der Ursprung des Ausdrucks kommt aber wohl aus dem Lied «schnelle Brille» der deutschen Rapcrew 01099. In ihrem Video rappen sie «schnelle Brillen und wir sind im Modus». Dazu tragen die Musiker und die Statistinnen und Statisten, klar, schnelle Brillen.

Viele kennen die Brillen von sportlichen Vätern, die diese nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag tragen. Schon vor einigen Jahren schaffte es mit den Dad-Sneakers ein Stück aus der Väter-Garderobe in die Modeszene. Jetzt ziehen auch die Brillen nach und auch die großen Labels setzen die Dad-Sonnenbrillen in Szene.

Vetements & Co. zeigen schnelle Brillen

Bei Vetements sind die Brillen ein prominentes Accessoire und werden an der Show für Frühling und Sommer gar zum Ballkleid gestylt.

Auch Balenciaga prophezeit für die kommende Saison schnelle Brillen als Accessoire-Trend, wie das spanische Label in der Show für Frühling und Sommer 2023 am New York Stock Exchange zeigt.