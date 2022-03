Coronavirus : Jetzt soll bald der Baby-Impfstoff kommen

Die US-Zulassungsbehörde FDA bat ausdrücklich, den Antrag früher zu stellen als geplant. Wie viele Dosen die Kleinsten benötigen, ist noch nicht klar.

Der Pharmakonzern Pfizer und sein deutscher Partner Biontech haben in den USA die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in niedriger Dosis für Kinder unter fünf Jahren beantragt. Pfizer teilte am Dienstag mit, es habe mit der Einreichung der nötigen Daten bei der Zulassungsbehörde FDA begonnen und erwarte, den Prozess in einigen Tagen abzuschließen. Wenn die FDA zustimmt, könnten Kinder ab sechs Monaten eine Impfdosis erhalten, die ein Zehntel des Wirkstoffs einer Erwachsenendosis enthält.