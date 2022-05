Prozess gegen Amber Heard : Jetzt soll Johnny Depps Ex Kate Moss vor Gericht aussagen

Der Plan von Amber Heards Anwälten, Johnny Depp erneut aussagen zu lassen, wurde zurückgezogen. Nun soll stattdessen seine Ex-Freundin als neue Zeugin befragt werden.

Das 90er-Supermodel (im Bild mit Johnny Depp 1995) soll vor Gericht per Video zugeschaltet werden und aussagen. Der Grund: Amber Heard berichtete von einem Vorfall, bei dem der Schauspieler Moss eine Treppe heruntergestoßen haben soll.

Jetzt wird auch noch Kate Moss in den Verleumdungsprozess von Amber Heard und Johnny Depp gezogen.

Im Verleumdungsprozess zwischen Hollywood-Star Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard könnte jetzt auch Supermodel Kate Moss aussagen. Der «New York Post» und CNN zufolge wollen Depps Anwälte die in den 90er-Jahren mit dem Schauspieler liierte Britin am Mittwoch als Zeugin befragen.