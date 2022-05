Sabotage und Attentate : Jetzt tobt im Donbass der Partisanen-Krieg

Sie greifen Soldaten an und verüben Attentate und bringen so Putins Truppen unter Druck – Ukrainische Widerstandskämpfer setzen sich mit allen Mitteln gegen die russischen Invasoren zur Wehr.

In den russisch besetzten Gebieten in der Ukraine kommt es zu Anschlägen der Widerstandskämpfer.

In den russisch besetzten Gebieten im Donbass ist ein regelrechter Partisanen-Krieg entbrannt. Anschläge, Attentate und Sabotage von ukrainischen Widerstandskämpfern machen den russischen Besatzern das Leben schwer. Am Montag sind bei der Explosion einer Autobombe in der von russischen Truppen besetzten Stadt Melitopol in der Südukraine nach Angaben der pro-russischen Behörden zwei Menschen verletzt worden.