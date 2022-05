Verliebt in Paris : Jetzt turtelt Michelle Hunziker mit ihrem Arzt in der Stadt der Liebe

Die 45-Jährige und der Orthopäde wurden im Pariser Luxus-Restaurant «Le Bar» gesichtet. Damit heizen die beiden die Gerüchte um ihre neue Beziehung weiter an.

Bilder, die der «Bild» -Zeitung vorliegen, zeigen die 45-Jährige und den Mediziner in einem Restaurant in der französischen Hauptstadt.

Im März erst kamen Gerüchte um eine neue Liebesbeziehung der Moderatorin auf. Hunziker wurde auf Sardinien knutschend mit dem italienischen Orthopäden, Giovanni Angiolini, erwischt. Nun ist der TV-Star mit dem neuen Mann an ihrer Seite in Paris unterwegs.

Gesichtet wurden die Moderatorin und der 41-Jährige im französischen Restaurant «Le Bar». Das zeigen Paparazzi-Aufnahmen, die der «Bild» vorliegen. Für ihr Date haben sich die beiden chic gemacht – Michelle lässt sich in einem hautengen, transparenten Kleid blicken, während ihr Herzblatt einen schicken Anzug trägt. Außerdem sollen die beiden Turteltauben auch küssend beim Bummeln durch die französische Hauptstadt gesichtet worden sein. Die beiden sind gemäß der deutschen Zeitung im 5-Sterne-Luxus-Hotel «Plaza Athénée» untergekommen. Für eine Nacht in der Luxus-Unterkunft zahlt man aktuell fast 1800 Euro.

«Schönster Arzt Italiens»

Erst Anfang des Jahres im Februar haben Michelle Hunziker und ihr Mann Tomaso Trussardi (38) das Ende ihrer Beziehung – knapp acht Jahre lang führten sie eine glückliche Ehe – in einer Mitteilung öffentlich bestätigt. In der Sendung «Verissimo» auf Canale 5 äußerte sich Michelle vor einigen Wochen erstmals zur Trennung von ihrem Ex. In der Beziehung mit dem Mode-Erben habe sie «zehn wunderschöne Jahre mit zwei wundervollen Töchtern» erlebt: «Das muss gerettet werden. Ich habe Tomaso sehr lieb und werde ihn immer lieb haben.»