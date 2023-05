Seit 16 Jahren verschwunden: Jetzt will die deutsche Polizei mit Tauchern nach Maddies Leiche suchen

Auch mehr als 15 Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden der damals dreijährigen Madeleine McCann geht die Suche weiter: Nun will die deutsche Polizei, die seit circa zwei Jahren ebenfalls in dem Fall ermittelt, in einem portugiesischen Stausee nach der Leiche des Mädchens suchen. Das berichtet die Daily Mail. Ob es sich um eine lang geplante Aktion handelt oder ob die Polizei einen neuen Hinweis erhalten hat, ist unklar. Allerdings hielt sich der Haupttatverdächtige Christian Brückner häufig an besagtem See mit Namen Barragem do Arade auf. Der See war bereits im Jahr 2008 mehrfach von Tauchern abgesucht worden.