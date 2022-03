Neue Funktion : Jetzt wird es bei Whatsapp dunkel

Lange haben Fans auf ihn gewartet, nun ist er zum ersten Mal aufgetaucht: So sieht der Dunkelmodus von Whatsapp aus.

Wählt man den System-Standard-Modus aus, erkennt die App automatisch, ob sich das gesamte Telefon in einem Dunkelmodus oder einem hellen Modus befindet. Es passt sich automatisch an die Veränderung im System an. Dies geschieht auch, wenn man den Akku-Sparmodus eingeschaltet hat und das Telefon in den Sparmodus versetzt. Dann wird die App dunkel.