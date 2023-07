Kolumbien: Jetzt wird klar – die Todes-Cessna vom Amazonas hatte eine Vorgeschichte

Das ist passiert

Vier Kinder überlebten 40 Tage im Dschungel in Kolumbien: Ein Retter hält Cristin (1) in seinen Armen.

Die drei Personen an Bord des humanitären Fluges vom Juli 2021 – der Pilot, ein Arzt und ein Patient, der in dem Bericht nicht namentlich genannt wird – überlebten den Absturz. Aber das 41 Jahre alte Flugzeug wurde nach Angaben der Zivilluftfahrtbehörde «erheblich» beschädigt. Das ist die zweithöchste von drei möglichen Bewertungen auf der Skala der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation. Die höchste lautet «zerstört».



Laut Luftfahrtbehörden sei es üblich, dass selbst stark beschädigte Flugzeuge wieder instand gesetzt und in Betrieb genommen werden. Kleine Flugzeuge, die gut gewartet werden, könnten jahrzehntelang sicher geflogen werden, sofern sie die jährlichen Inspektionen bestehen. Globale Standards verlangen, dass sie lufttüchtig sind.



HK 2803, die Avianline Charters aus Villavicencio, Kolumbien, gehört und von ihr betrieben wird, wurde nach Angaben des Avianline-Eigentümers Freddy Ladino mit aus den Vereinigten Staaten importierten Teilen repariert. Seit diesem Jahr flog sie wieder als Lufttaxi. Ladino sagte, das Flugzeug habe sich bewährt. «Es hatte zwei Monate und 130 Flugstunden hinter sich», sagte er gegenüber der «Washington Post». «Jede Anomalie des vorherigen Vorfalls ist also ausgeschlossen», so der Avianline-Eigentümer.