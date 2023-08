England: Jetzt ziehen die ersten Asylbewerber aufs umstrittene «Flüchtlingsschiff»

1 / 3 Auf Bildern war zu sehen, wie Männer mit Koffern und einem Plastikwäschesack von Mitarbeitern in Warnwesten auf den Kahn begleitet wurden. Getty Images Auf dem Schiff sollen 500 Männer im Alter von 18 bis 65 Jahren untergebracht werden. AFP Auch ein Reisebus kam im Hafen an und brachte Flüchtlinge zum Schiff. REUTERS

Britische Medien berichteten am Montag, die Flüchtlinge hätten ihre Unterkünfte an Bord der «Bibby Stockholm» im Portland Harbour in Dorset bezogen, auf der insgesamt bis zu 500 Männer wohnen sollen. Weitere sollten im Laufe des Tages an Bord eintreffen.

Das Schiff, das einem schwedischen Unternehmen gehört, wurde zuvor zur Unterbringung von Ölarbeitern und Migranten in anderen Ländern eingesetzt. Die britische Regierung will Lastkähne und ehemalige Militärstützpunkte nutzen, um die Kosten für die Unterbringung der Migranten, die bisher oft in Hotels wohnten, zu senken. Innenministerin Sarah Dines sagte dem Rundfunksender BBC, Menschen, die ohne Genehmigung nach Großbritannien kämen, sollten eine einfache, aber angemessene Unterkunft erhalten. Sie könnten nicht erwarten, in einem Vier-Sterne-Hotel zu wohnen.

Männer im Alter von 18 bis 65 Jahren untergebracht

Auf Bildern war zu sehen, wie Männer mit Koffern und einem Plastikwäschesack von Mitarbeitern in Warnwesten auf den Kahn begleitet wurden, und auch ein Reisebus kam im Hafen an. Nach Angaben der Flüchtlingshilfsorganisation Care4Calais gingen rund 20 Asylbewerber nicht an Bord des Schiffes, ihre Anwälte konnten dies verhindern, wie die britische Zeitung Dailymail berichtet.

Die «Bibby Stockholm» ist die Lösung des britischen Innenministeriums für die immensen Hotelkosten von sechs Millionen Pfund (rund 6,7 Millionen Euro) pro Tag für Neuankömmlinge. Auf dem Schiff sollen 500 Männer im Alter von 18 bis 65 Jahren untergebracht werden, während sie auf die Bearbeitung ihrer Asylanträge warten.