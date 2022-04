«Ich mag mein ruhiges Leben» : Jim Carrey beendet überraschend seine Karriere

Nach Bruce Willis verkündet auch Schauspieler Jim Carrey sein Karriere-Aus. Er wolle sich auf sein «spirituelles Leben» konzentrieren.

«Ich habe keine Lust mehr, prominent zu sein. Ich möchte am echten Leben teilhaben», stellt er klar. Auf die Frage, ob er wirklich nie wieder vor einer Kamera steht, meint er: «Das kommt darauf an – wenn die Engel irgendeine Art von Drehbuch mitbringen, das in Goldtinte geschrieben ist, das mir sagt, dass es für die Leute wirklich wichtig sein wird, es zu sehen, könnte ich». Er fügt noch hinzu: «Vielleicht mache ich weiter, aber jetzt mache ich eine Pause», so Carrey.