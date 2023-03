Liebesglück : Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler haben sich verlobt

Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler haben den nächsten Schritt gewagt. Nach Spekulationen um ihre Verlobung wird dies nun in der Reality-TV-Show der Familie thematisiert.

In Zukunft wollen sie gemeinsam ihr Ding durchziehen, nachdem es Kritik aus Jimis Familie hagelte.

Die Gerüchte um eine Verlobung von Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler halten sich schon länger. Denn immer wieder funkelte in der Instagram-Story der 31-Jährigen ein verdächtiger Ring an ihrem Finger. Nun herrscht Klarheit: Der Schauspieler hat laut «Bild» wirklich um die Hand der Rennfahrerin angehalten. Der romantische Moment soll am Ende der fünften Folge ihrer Reality-Serie «Diese Ochsenknechts» demnach zum Thema werden.