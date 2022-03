In eigener Reality-Show : Jimi Blue wird wegen Steuerflucht gesucht

Neu lässt Familie Ochsenknecht die Öffentlichkeit in ihren Alltag blicken. In ihrer Reality-Show gewähren sie unverfälschte und intime Einblicke.

So läutet die Familie die Serie gleich mit einem Drama vor laufender Kamera ein. Dabei zeigt sie sich von ihrer ehrlichen und verletzlichen Seite. Während der Geburtstag von Mama Natascha im engsten Familienkreis gefeiert wird, klingelt es plötzlich an der Tür. Polizisten suchen nach Jimi Blue. Die Beamten sprechen von einem «Amtshilfeersuchen» der Berliner Steuerbehörden. Der 29-Jährige sitze demnach auf Schulden, die er umgehend bezahlen soll.

Jimi hat Mühe mit Finanzen

Dass der Schauspieler seine Finanzen nicht ganz im Griff hat, offenbarte er bereits in einem früheren Interview mit der « Bild »: «In Finanzdingen war ich manchmal naiv. Irgendwann flatterte eine Steuerpfändung ins Haus. Das Problem habe ich aber schnell geregelt und alles bezahlt.» Doch Bruder Wilson nahm ihn damals in Schutz: «Das war nicht Jimis Schuld. Wir hatten einen Steuermenschen, der uns falsch beraten hat.» Und trotzdem: Ein Einzelfall scheint es nicht gewesen zu sein. Doch auch dieses Mal konnte das Problem rasch gelöst werden.

Auch in den folgenden Episoden soll es ordentlich zur Sache gehen: So sollen Jimis üble Trennung von Influencerin Yeliz Koc (28) kurz vor der Geburt von Töchterchen Snow Elaine und die Morddrohungen gegen ihn thematisiert werden. Sowie die Verlobung von Cheyenne und Nino und ihr Leben auf dem Bauernhof in Graz. Während sich Wilson Gonzalez auf verschiedene berufliche Projekte konzentriert, will Mutter und frischgebackene Oma Natascha als glücklicher Single noch einmal komplett durchstarten.