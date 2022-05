Irritierte mit seiner netten Art : Joachim Llambi enttäuscht als «DSDS»-Juror

Im Halbfinale von «DSDS» überraschten nicht nur die Sänger mit ihrer Darbietung, sondern auch Gast-Juror Joachim Llambi war kaum wiederzuerkennen.

Llambi hat Gänsehaut

«Wenn es richtig gut ist, gebe ich Standing Ovations. Das war hier Las Vegas in Köln Ossendorf. Viele haben gedacht, ich komme zu 'DSDS' und haue hier richtig dazwischen. Warum soll ich irgendwo dazwischen hauen, wenn das so geil ist, was du hier ablieferst? Du hast so einen Druck, so ein Volumen in den Saal reingebracht. Ich hatte Gänsehaut. Vielen Dank für diesen Moment, den ich hier erleben durfte», sagte er.