Jobday: Einzelhandel- und Lebensmittelbranche suchen Bewerber

«Es ist sehr kompliziert, Leute in handwerklichen Berufen wie Metzger, Bäcker oder Fischhändler zu finden. Wir müssen die Bewerber oft selbst ausbilden», erklärt Georges Eischen, geschäftsführender Gesellschafter von La Provençale. Der Großhändler wird am Dienstag zusammen mit neun anderen Unternehmen an einem Jobday im Parkhotel Alvisse teilnehmen, der sich dem Thema Lebensmittel und Handel widmet und den die Arbeitsagentur Adem und die Fédération Luxembourgeoise de l’Alimentation et de la Distribution (FLAD) organisieren.