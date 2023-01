Luxemburg: Jobs ohne nötigen Uni-Abschluss werden unterschätzt

Vor allem im Bausektor herrscht ein Mangel an Arbeitskräften.

Die am 6. Dezember 2022 veröffentlichte Studie «Mangelberufe in Luxemburg: eine Analyse der Berufe, die keinen Hochschulabschluss erfordern» hat acht Berufsgruppen herausgestellt, in denen ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nach Arbeitskräften herrscht. Diese Gruppen sind hauptsächlich im Baugewerbe und in der Industrie angesiedelt. Es handelt sich beispielsweise um Baumaschinenmechaniker, Fliesenleger oder auch Tischler.

«Da diese Berufe keinen Hochschulabschluss erfordern, haben sie kein so gutes Image in der Gesellschaft», erklärt Inès Baer, Leiterin für Studien und Statistiken bei der Adem und eine der Autorinnen der Studie. «Das ist bedauerlich, denn eigentlich bieten sie viele Chanen und auch die Gehälter können sehr interessant werden.»

Höheres Maß an Soft Skills gefordert

«Einige dieser Berufe können nicht von Maschinen übernommen werden. Deshalb werden sie auch niemals verschwinden», so Inès Baer. Man würde auch sehen, dass die wenig automatisierbaren Berufe durch einen höheren Bedarf an Soft Skills gekennzeichnet seien. Hier ist die Anpassung an Veränderungen gemeint oder auch die Fähigkeit, allein oder im Team zu arbeiten. «Im Gegensatz zur Technologie sind menschlichen Fähigkeiten anpassungsfähiger.»

Angesichts des Mangels bietet die Adem Weiterbildungen zum Handwerkerhelfer an. Diese seien nicht qualifizierend, würden aber in zwei Monaten einen Einstieg in den Sektor bieten. Inès Baer ist der Meinung, dass junge Menschen, darunter auch Frauen, die in diesen Berufen kaum vertreten sind, und Erwachsene, die nach einem neuen Berufsziel suchen, besser informiert werden müssen.