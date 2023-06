US-Präsident: Joe Biden sorgt mit Abdruck im Gesicht für Aufregung – das steckt dahinter

«Seit 2008 hat der Präsident seine Vorgeschichte mit Schlafapnoe in ausführlichen medizinischen Berichten offengelegt», sagt Andrew Bates, Sprecher des Weißen Hauses.

Im Bereich der Wange von US-Präsident Joe Biden ist der Abdruck der CPAP-Maske am Mittwoch deutlich zu sehen.

Das ist passiert

Auf kürzlich veröffentlichten Bildern ist zu sehen, wie US-Präsident Joe Biden einen ungewöhnlichen Abdruck im Gesicht hat. Das Weiße Haus hat nun dazu Stellung genommen und darüber aufgeklärt, um was es sich handelt.

Das steckt hinter dem Abdruck

So lange nutzt Biden das Gerät schon

«Seit 2008 hat der Präsident seine Vorgeschichte mit Schlafapnoe in ausführlichen medizinischen Berichten offengelegt», wird der Sprecher vom Weißen Haus, Andrew Bates, von der «Washington Post» zitiert. Laut den Aussagen eines anonymen Beamten nutzt der 80-Jährige das Gerät allerdings erst seit vergangener Woche, um seine Schlafqualität zu verbessern. Im Februar unterzog sich Biden seiner jährlichen körperlichen Untersuchung. Die Ärzte attestierten ihm dabei, dass er «ein gesunder, kräftiger Mann» und in der Lage sei, die Aufgaben des Präsidenten erfolgreich zu erfüllen.

Die Fragen rund um seine körperliche und geistige Fitness kamen in den letzten Wochen vermehrt auf, nachdem bekannt wurde, dass Joe Biden im nächsten Jahr für eine weitere Amtszeit kandidieren wird. So verwechselte er in einem Interview die Ukraine mit dem Irak, wie du im folgenden Video sehen kannst.