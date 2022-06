Ausflug in Delaware : Joe Biden stürzt vom Fahrrad

Schockmoment während eines Fahrradausflugs der Bidens: Der US-Präsident stürzte plötzlich von seinem Rad, als sich seine Schuhe in den Pedalen einklemmten.

Biden machte einen Ausflug in der Nähe seines Ferienhauses in Rehoboth Beach im US-Staat Delaware.

US-Präsident Joe Biden ist bei einem Wochenendausflug mit seinem Fahrrad umgestürzt. «Eine medizinische Behandlung ist nicht nötig. Der Präsident freut sich darauf, den Rest des Tages mit seiner Familie zu verbringen», teilte das Weiße Haus am Samstag mit. Biden verbrachte das Wochenende in seinem privaten Anwesen im Küstenort Rehoboth in seinem Heimat-Bundesstaat Delaware. Am Morgen waren der 79-Jährige und seine Ehefrau Jill zu dem Ausflug aufgebrochen.