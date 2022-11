Entscheidung Anfang 2023 : Joe Biden überlegt sich, nochmal als Präsident zu kandidieren

Hat für Dienstag eine «sehr große Ankündigung» in Aussicht gestellt: Donald mit Melania Trump vor dem Wahllokal in Palm Beach, Florida. (8. November 2022)

Biden hat wiederholt gesagt, dass er eine Rückkehr des Rechtspopulisten Trump ins Präsidentenamt verhindern will.

US-Präsident Joe Biden will nach eigenen Worten Anfang kommenden Jahres entscheiden, ob er sich bei der Präsidentschaftswahl 2024 um eine zweite Amtszeit bewirbt. «Meine Absicht ist es, erneut anzutreten», sagte Biden am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus nach den Kongress-Zwischenwahlen. Das sei aber «letztlich eine Familien-Entscheidung».

Biden will Trump verhindern

Bidens Vorgänger Donald Trump hatte zuletzt immer deutlicher gemacht, dass er eine Rückkehr ins Weiße Haus anstrebt und bei der Präsidentschaftswahl in zwei Jahren antreten will. Der Republikaner hat für kommenden Dienstag eine «sehr große Ankündigung» in Aussicht gestellt.