Aluminium: Joghurtdeckel ablecken – ist das bedenklich?

Viele Lebensmittelverpackungen enthalten Aluminium, so auch der Deckel eines Joghurts. Schadet das Ablecken des Deckels deiner Gesundheit?

Den Joghurtdeckel abzulecken, gehört für viele zur Morgenroutine – beinah wie Zähneputzen. Doch schadet das enthaltene Aluminium dem Körper? Getty Images/iStockphoto

Täglich nehmen wir verschiedenste Chemikalien auf. Sie finden sich in Verpackungen, in Zahnpasta, Arzneimitteln und selten sogar im Trinkwasser . Oder sie lösen sich von der Pfanne . Nicht immer sind diese Stoffe schädlich für uns, manchmal aber schon. Vor Kurzem hat eine Studie herausgefunden, dass bestimmte Chemikalien, die etwa in Kunststoffen enthalten sind, die Fruchtbarkeit und Samenqualität beeinflussen können. Und im Frühling diesen Jahres wurde zum ersten Mal Mikroplastik im menschlichen Blut nachgewiesen. Die Auswirkungen auf die Gesundheit sind laut Forschenden allerdings noch nicht bekannt.

Darf man den Joghurtdeckel ablecken?

Auch das Leichtmetall Aluminium kann unserem Körper schaden – etwa das Nervensystem belasten. Da es sich auflöst und Bestandteile freigibt, wenn es mit säurehaltigen oder salzigen Lebensmitteln in Kontakt kommt, sollten diese nicht für mehrere Tage in Aluschalen oder -folie gelagert werden.

Einladend: was am Joghurtdeckel haften bleibt, wird gerne abgeleckt. Getty Images/iStockphoto

Leckst du beim Joghurt Schlemmen den Deckel ab? Vielleicht, um Foodwaste zu vermeiden. Vielleicht ist das Ablecken aber auch eine Kindheitserinnerung, die du beibehalten hast? «Die Folie kann Aluminium an die Lebensmittel abgeben», so Steffi Schlüchter, Ernährungsberaterin. «Allerdings wird das allermeiste aufgenommene Aluminium von uns Menschen via Nieren wieder ausgeschieden.»

Leckst du den Joghurtdeckel ab? Ja, immer. Nur manchmal. Kommt drauf an, ob Alu- oder Plastikdeckel. Nein, nie. Ich esse keinen Joghurt.

Wie so oft: die Menge entscheidet. Es ist unbedenklich, den kleinen Deckel eines Joghurts abzulecken. Zusätzliche Entwarnung: eine Kunststoffschicht am Deckel, die unter strengen Bedingungen hergestellt wird, verhindert, dass der Joghurt mit dem Alu im Deckel in Kontakt kommt. Das ist Standard.

Eine Schickt am Deckel des Joghurts verhindert, dass schädliche Stoffe mit dem Joghurt in Kontakt kommen. Getty Images/iStockphoto

Per Gesetz dürfen Verpackungsstoffe generell nicht auf Lebensmittel oder deren Oberflächen übergehen. Ausgenommen davon sind nur gesundheitlich unbedenklich Anteile, die technisch unvermeidbar sind.

Ist der Deckel beschädigt?

Wenn dein Joghurtdeckel jedoch beschädigt ist, etwa weil er im Einkaufssack kaputt ging, können sich geringe Mengen Aluminium gelöst haben. Diese freigesetzten Mengen sollten aber so klein sein, dass sie keine gesundheitlichen Folgen haben.

Joghurtdeckel abzulecken, ist in Sachen Alu unbedenklich. Hat der Deckel scharfe Kanten, kann er jedoch die Zunge verletzen. Getty Images/iStockphoto