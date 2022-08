Karriere-Comeback : Johnny Depp – jetzt Millionen-Deal mit Luxus-Label

Das Luxus-Label Dior will Johnny Depp erneut unter Vertrag nehmen. Es soll sich um einen Deal in Millionenhöhe handeln.

Bereits 2015 holte sich Dior den Schauspieler Johnny Depp (59) als Werbegesicht für den Männerduft "Sauvage". Die Kampagne wurde allerdings gestoppt, als die ersten Vorwürfe von Amber Heard (36) gegen Depp an die Öffentlichkeit gelangen. Nun, nachdem der "Fluch der Karibik"-Star gegen seine ehemalige Frau vor Gericht einen Sieg verzeichnen konnte, holt ihn das Label zurück ins Boot.

Laut tmz.com soll Depp einen Vertrag im Millionenbereich unterzeichnet haben, der über mehrere Jahre geht. Kein Problem also, den angeblich 2 Millionen Dollar hohen Schadenersatz an Heard zahlen zu können – in einigen Anklagepunkten stimmten die Geschworenen nämlich Heard zu und verdonnerten ihn zu dieser Strafe. Nun soll er erneut das Gesicht des Parfums "Sauvage" werden, die Summe um die es sich handelt soll im siebenstelligen Bereich liegen.