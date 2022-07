Neue Liebe? : Johnny Depp mit unbekannter Frau gesichtet

Gerade erst ging Johnny Depp aus der Schlammschlacht mit seiner Ex-Frau Amber Heard als Sieger hervor, vor allem in den Herzen seiner Fans. Nun wurde der «Fluch der Karibik»-Star mit einer unbekannten Frau an seiner Seite gesichtet und die ganze Welt fragt sich, wer sie ist.

Am Wochenende wurde der Star in Italien gesichtet, wie er mit einer rothaarigen Frau in ein Auto stieg, beide wirkten vergnügt und durchaus vertraut miteinander. Wer die schöne Dame an der Seite des «Piraten» ist? «TMZ» will eine Antwort gefunden haben.