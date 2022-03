«Niemals» : Johnny Depp will gar keinen Oscar

Manch ein Schauspieler träumt von einem Oscar - Johnny Depp angeblich nicht. Er wolle niemals «so ein Ding» gewinnen, sagt er.

Der Hollywoodstar Johnny Depp (52) hat eigenen Angaben zufolge kein Interesse an einem Oscar. «Ich will niemals so ein Ding gewinnen», sagte der US-Schauspieler («Fluch der Karibik») der britischen BBC-Radiosendung «Newsbeat». Er wolle keine Rede halten müssen.