Mit Alice Cooper und Joe Perry : Johnny Depps Band kommt in die Rockhal

LUXEMBURG – Die «Hollywood Vampires» werden 2023 in Luxemburg auftreten, wie das «Atelier» bekanntgegeben hat.

Nach dem öffentlichkeitswirksamen Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard, der zu Gunsten von Johnny Depp entschieden worden ist, ist der 59-Jährige wieder mit seiner Band «Hollywood Vampires» unterwegs. Am 21. Juni 2023 werden die drei «Vampires» Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry (Aerosmith) Station in der Luxemburger Rockhal machen, wie der Veranstalter «den Atelier» am Mittwoch mitteilt. Tickets gibt es ab dem 27. Juni, 11 Uhr.