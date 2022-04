Brief an Fifa-Präsidenten : Johnson kritisiert Infantino wegen Haltung zu Russland scharf

Der Sport dürfe nicht dafür missbraucht werden, Russlands Aggression zu legitimieren, schreibt Großbritanniens Premierminister Boris Johnson in einem Brief an Gianni Infantino.

1 / 5 Alexej Sorokin, der Organisationschef der Fußball-WM 2018 in Russland, reiste zum Fifa-Kongress nach Doha. (31. März 2022) AFP Dem Fifa-Präsidenten wird zu viel Nähe zu Russland vorgeworfen. AFP Von Russlands Präsidenten Wladimir Putin bekam Infantino 2019 die Freundschaftsmedaille verliehen. (23. Mai 2019) AFP

Vergangenes Wochenende tagte der Fifa-Kongress in Doha, dem Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft im Spätherbst dieses Jahres. Mit dabei waren auch russische Fußball-Funktionäre. Für den britischen Premierminister Boris Johnson Grund genug, um dem Fifa-Präsidenten die Leviten zu lesen. In einem Brief an Gianni Infantino, den die politische Tageszeitung Politico zu sehen bekam, soll Johnson den Schweizer dafür kritisieren, eine russische Delegation nach Katar geladen zu haben, während der Westen gegen Russland scharfe Sanktionen verhängt.

«Wir bitten Sie inständig, Ihre Meinung zu diesem Thema zu überdenken. Vertretern des russischen und belarussischen Fußballverbandes soll es nicht mehr möglich sein, an künftigen Fifa-Treffen teilzunehmen.» Der Fußball müsse sich vereint gegen Russlands Invasion in die Ukraine stellen. «Der Sport darf nicht dafür missbraucht werden, die russische Aggression zu legitimieren.»

Johnson habe Infantino darauf hingewiesen, dass Großbritannien zusammen mit 36 anderen Ländern die klare Meinung vertrete, dass solche Sportfunktionäre auf der internationalen Bühne nichts zu suchen hätten. Er habe zudem darauf verwiesen, dass Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus die Teilnahme an den vor kurzem stattgefunden Paralympics verweigert wurde. Das sei «ein starkes Zeichen internationaler Solidarität».