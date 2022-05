Rücktritt nicht in Sicht : Johnson übernimmt «volle Verantwortung» für «Partygate»

Nach der Veröffentlichung eines harschen Untersuchungsberichts zum «Partygate»-Skandal in London hat der britische Premierminister Boris Johnson die Verantwortung für die Partys am Regierungssitz während des Corona-Lockdowns übernommen.

Die hochrangige Beamtin Sue Gray hatte zuvor am Mittwoch ihren internen Untersuchungsbericht zu den Partys veröffentlicht und die britische Regierungsspitze für die Verfehlungen im «Partygate»-Skandal verantwortlich gemacht. «Ich übernehme die volle Verantwortung für alles, was unter meiner Aufsicht stattgefunden hat», sagte Johnson am Mittwoch im britischen Parlament. Er bat in der Affäre erneut um Entschuldigung. Seinen von der Opposition und zum Teil auch den eigenen Parteikollegen geforderten Rücktritt kündigte er indes nicht an.