Partnerabkommen : Join verbandelt sich mit Microsoft

LUXEMBURG – Der Telekomanbieter geht eine neue Partnerschaft mit dem US-Softwareriesen ein. Zudem wird ein neues Angebot für superschnelles Internet präsentiert.

Der Telekomanbieter Join, seit Jahresanfang am heimischen Markt aktiv, hat am Mittwoch im Einkaufszentrum Belle Étoile in Bartringen seine bereits neunte Filiale im Großherzogtum eröffnet. Bei dieser Gelegenheit informierte das Unternehmen gleich über zwei Neuigkeiten: Zum einen wurde ein Partnerabkommen mit Microsoft unterschrieben. «Join ist jetzt ein Tier-2-zertifizierter Wiederverkäufer für die gesamte Palette an Microsoft-Cloud-Software in Europa, im Speziellen in Luxemburg und in der Großregion», berichtete Pascal Koster, Managing Partner bei Join.