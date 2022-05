«Uns fehlen die Worte» : Joko und Klaas versagen beim «Projekt 0,0 Prozent»

Die beiden Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben ihr selbst gestecktes Ziel weit verfehlt, sämtliche ProSieben-Zuschauer zum Wegschalten zu bringen.

Die beiden Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben ihr selbst gestecktes Ziel weit verfehlt, sämtliche ProSieben-Zuschauer zum Wegschalten zu bringen. Im Schnitt 980 000 Menschen (3,9 Prozent) sahen ab 20.15 Uhr den Spaßmachern beim «anti-unterhalten» zu. In der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag die Einschaltquote bei guten 13,7 Prozent.

Nach einer kurzen Einleitung war den Rest der Viertelstunde zur besten Sendezeit das Duo zu sehen, wie es vor weißem Hintergrund wortlos in einer Schlange anstand. Dazu spielten die Moderatoren beunruhigende monotone Synthesizer-Musik ein und nutzten das Laufband, um das Fernsehprogramm der Konkurrenz anzupreisen.

ProSieben nahm die Anarcho-Aktion «Projekt 0,0 Prozent» mit gespielter Empörung auf. «Dafür habt ihr gewonnen? DAFÜR? Uns fehlen die Worte», twitterte der Sender am Abend. Am Donnerstag schrieb ProSieben dann: «War gestern irgendwas? Wir erinnern uns an nichts.»