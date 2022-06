Nations League: Jordi Alba vergibt auf klägliche Art und Weise Spaniens Sieg gegen Portugal

Es ist der einzige Treffer in der Partie.

Spanien und Portugal trennten sich mit 1:1. Das Spiel war eine muntere Angelegenheit. Spanien und Portugal schenkten sich nichts – wobei die Spanier die Partie hätten gewinnen müssen. Alvaro Morata schoss in der 25. Minute La Furia Roja in Führung, kurz danach verpassten die Spanier das 2:0 nur ganz knapp.

In der zweiten Halbzeit passierte lange Zeit nichts – Cristiano Ronaldo wurde bei Portugal eingewechselt. Der Superstar hatte jedoch keinen großen Einfluss auf das Spiel. In der 82. Minute gelang dann Portugal durch Ricardo Horta der Ausgleich. Der Endstand? Ja.

Auch, weil Jordi Alba auf fast blamable Art und Weise das 2:1 vergab. Es lief die 87. Minute, als Alba viele spanische Fans im Stadion und wohl auch vor den TV-Geräten fassungslos zurückließ. Pablo Sarabia hatte den Ball scharf vor das Tor geschlagen, Diogo Costa legte die Kugel auf den Kopf des Linksverteidigers ab – und der köpfelte aus fünf Metern freistehend am leeren Tor vorbei. Bitter!

Norwegen gewinnt

Norwegen dagegen hat dank Erling Haaland einen optimalen Start in die neue Spielzeit des Uefa-Wettbewerbs erwischt. Der Noch-Dortmunder (26.) sorgte für den 1:0 (1:0)-Sieg in Serbien. Nach einer schönen Flanke musste der 21-Jährige den Ball nur noch über die Linie drücken. Auch Schweden startete erfolgreich, weil RB Leipzigs Emil Forsberg beim 2:0 (1:0) in Slowenien zunächst einen Foulelfmeter (39.) verwandelte; Dejan Kulusevski (88.) sorgte für den Endstand.