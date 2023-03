Österreich: Josef Fritzl schreibt Buch im Gefängnis – «Bin in Wirklichkeit ein guter Mensch»

Vor 15 Jahren kam es an die Öffentlichkeit: Josef Fritzl hatte seine eigene Tochter 24 Jahre lang in einem selbst gebauten Keller in Amstetten in Niederösterreich eingesperrt und misshandelt. Er zeugte mit ihr sieben Kinder. Ein Sohn starb kurz nach der Geburt an einer Erkrankung. Fritzl, der sich einen neuen Namen erstritt und jetzt Mayrhoff heißt, wurde unter anderem wegen Mordes, Vergewaltigung und Sklavenhaltung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.